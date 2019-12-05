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Eskişehir ve Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 5 gözaltı
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iki kentte belirlenen adreslere yönelik 100 polisin...
Genel 05.12.2019, 09:40
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.
Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 5 zanlının yakalandığı operasyonda bir miktar uyuşturucu, av tüfeği ile 41 mermi ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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