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Eskişehir ve Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 5 gözaltı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iki kentte belirlenen adreslere yönelik 100 polisin...

Genel 05.12.2019, 09:40
Eskişehir ve Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 5 gözaltı
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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iki kentte belirlenen adreslere yönelik 100 polisin katılımıyla drone destekli operasyon gerçekleştirdi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 5 zanlının yakalandığı operasyonda bir miktar uyuşturucu, av tüfeği ile 41 mermi ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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