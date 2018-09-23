ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir ve Bursa'da, bisiklet kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi.

Eskişehir'de, bisikletlerini süsleyen onlarca kadının katıldığı etkinlik, tarihi Odunpazarı Evleri'nin merkezi olan meydandan başlayıp, Hatboyu Yürüyüş Yolu'nda sona erdi.

Süslü kadınlar ve onlara destek veren erkek, kadın, yaşlı, genç, çocuk yaştaki bisikletliler, yaklaşık 5,5 kilometre bisiklet sürdü.

Sosyal medya platformlarında Eskişehir'deki etkinliği düzenleyen Öznur Albuz, etkinliğe katılan kadınlar adına yaptığı konuşmada, "Dünya Otomobilsiz Kentler Günü"ne vurgu yapmak için burada olduklarını söyledi.

Albuz, şehirlerin bisiklet kullanımına göre düzenlenmesi gerektiğine değinerek, "Tur sayesinde kız çocukları okutuluyor. Bu da önemli noktalardan biri. Bu yıl katılımın yoğunluğu bizi çok heyecanlandırdı." dedi.

- "Bisiklet sağlıktır"

Etkinliği düzenleyen gönüllü kadınlardan Rana Öğretir de 3 yıldır bisiklet turlarına katıldığını aktararak, şöyle konuştu:

"Etkinlik her yıl gelişiyor. İlk başladığımızda çok kısa bir tur olmuştu. Böyle bir oluşumun içinde olmak gurur verici. Zaten bisiklet sağlıktır. Hem kişi hem de toplumun sağlığı için çok önemli. Ancak şehirlerimizde bisiklet yollarına ihtiyacımız var. Böyle gülümseyen bir etkinlikle sesimizi duyurmak istiyoruz. Herhangi bir dernek, kurum, kuruluşa bağlı olmadan, sadece kadınların dayanışmasıyla ortaya çıkan bu duyarlılığın, her geçen yıl daha da büyüyeceğini ve farkındalık oluşturacağını umut ediyoruz."

Etkinliğin ilk destekçilerinden olduğunu dile getiren 48 yaşındaki Bedriye Eren ise bisiklet tutkusunun çocukluktan bu yana geldiğini anlatarak, "Kadınlarımızı bisiklete teşvik etmemiz gerek. Özellikle çalışan kadınlarımız için çok önemli." ifadesini kullandı.

- Bursa'da da pedal çevirdiler

Bursa'da da bisiklet kullanımı yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, bisikletlerini süsleyen ve çeşitli yazılar asan yaklaşık 100 kadın, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda bir araya geldi.



Kadınlar adına konuşma yapan Sümeyra Altan, Bursa'da bu yıl üçüncüsünü yaptıkları etkinliğe kadınların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.



Altan, amaçlarının bisikleti yaşamın bir parçası haline getirmek ve daha fazla kadının bisiklet kullanmasını sağlamak olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:



"Bisiklete herkesin binebileceğini göstermek istiyoruz. Süslendik ve bisikletlerimizle yola çıktık. Her şeyden önce gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak istiyoruz. Bu etkinlik 60'tan fazla şehirde eş zamanlı olarak düzenleniyor. 'Egzoz kokusuna karşı çiçek kokusu.' diyoruz. Biz yolların sadece motorlu taşıtlara ait olmadığına eminiz. Biz Bursa'da bisiklete binen kadınlar olarak, motorlu taşıtların olmadığı yollarda bisiklete binmenin ne kadar keyifli olduğunu göstermek için buradayız."

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan hareket eden kadınlar, bisiklet turunu Üç Fidan Parkı'nda tamamladı.







