Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'a ziyaretler

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çakacak, devletin şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olduğunu belirterek, onlara her zaman maddi ve manevi destek olmaya çalıştıklarını kaydetti.

Vali Çakacak, tarih boyunca verdiği var olma mücadelelerinden hep zaferle çıkan yüce Türk milletinin vatanını, bayrağını, milli ve manevi değerlerini hedef alan saldırılara her zaman canı pahasına karşı koyduğuna değinerek, "Geçmişimizden aldığımız her dersin, geleceğimizi aydınlatan bir ışık olduğunu unutmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Gündüz de, Vali Çakacak'a verdiği destekten dolayı teşekkür etti.