Eskişehir Valisi Çakacak'tan ESO'ya ziyaret

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Eskişehir Sanayi Odasını (ESO) ziyaret ederek Celalettin Kesikbaş'ın başkanlığında yönetime yeni seçilen oda yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Eskişehir sanayisinin bugün güçlü bir tablo çizdiğini ve önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Vali Çakacak, yeni seçilen üyelere çalışmalarında başarılar diledi.

Eskişehirli sanayici ve iş adamlarının ülke kalkınmasına büyük destek olduğunu aktaran Çakacak, sanayici ve iş adamlarına kapılarının her zaman açık olduğunu, şehrin daha çok kalkınması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceklerini kaydetti.

Ülkede eğitime büyük önem verildiğine dikkat çeken Çakacak, mesleki eğitimin önemine vurgu yaptı.

Mesleki eğitim veren kurumların önem arz ettiğini aktaran Çakacak, "Kalıcı ve sürdürülebilir refah düzeyini yakalamamız için mutlaka üretmemiz ve üretken olmamız lazım. Eğitim olmadan kaliteli üretimin yapılması da pek mümkün olmuyor. Şu anda ülkemizin en çok ihtiyacı olan şey mesleki eğitimdir. Hep beraber el ele vereceğiz ve bu alanı genişleterek, eğitimin ve üretimin kalitesini artırarak ülkemizi tüm dünyayla yarışır hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.

ESO Başkanı Kesikbaş ise, Eskişehir’in sanayisi ve yapılan çalışmalar hakkında Vali Çakacak’a bilgi verdi, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

