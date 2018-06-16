Eskişehir Valisi Çakacak'tan bayram ziyaretleri

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Ramazan Bayramı dolayısıyla çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre Vali Çakacak, İl Jandarma Komutanı Albay Uysal Ağaoğlu ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ile Odunpazarı ilçe Emniyet Müdürlüğü, Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Ankara yolu emniyet denetleme noktasını ziyaret ederek, görevi başındaki personelin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Vatanın ve milletin birliğini, huzur ve güvenliğimizi korumak adına bayram mesaisinde görevi başında bulunan tüm güvenlik güçlerine kazasız, belasız hayırlı görevler temennisinde bulunan Çakacak, şunları kaydetti:

"Sizler, milletimizin huzuru, asayişin temini ve devletimizin güvenliği adına hiç bir fedakarlıktan kaçınmayarak, kamu düzeninin sağlanması için mesai mefhumu gözetmeksizin görevinizin başında bulunuyorsunuz. Türk milletinin sonsuz güvenini kazanan güvenlik güçlerimiz gece-gündüz 24 saat her zaman halkının hizmetindedir."

Çakacak ve eşi Kevser Çakacak, Maide Bolel Huzurevi sakinleri ve Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklarla da bayramlaştı.

Maide Bolel Huzurevi sakinleriyle bayramlaşan Vali Çakacak ve eşi, huzurevi sakinleriyle bir süre sohbet ederek, dilek ve temennileri dinledi. Daha sonra Çocuk Evleri Sitesine geçen Çakacak ve eşi Kevser Çakacak, çocuklara bayram harçlığı ve çeşitli hediyeler verdi.

Sevgi, kardeşlik, birlik ve beraberlik için bayramların mükemmel bir fırsat olduğunu kaydeden Vali Çakacak, bayramları yardımlaşmaya vesile olan özel günler olarak nitelendirdi.