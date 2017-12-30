Eskişehir Valisi Çakacak'ın yeni yıl mesajı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayınladı.

Vali Çakacak, iyilikleriyle, güzellikleriyle, keder ve üzüntüleriyle bir yılın daha geride kaldığını belirterek, yepyeni bir yıla yeni bir heyecan ve yeni umutlarla girildiğini söyledi.

Savaşların, acının ve gözyaşının yaygınlaştığı dünyamızda her yeni yıl bizler için canlanan umutların, özlemlerin, beklentilerin, mutlu yarınların habercisi olduğunu ifade eden Çakacak, mesajının devamında şunlara yer verdi:

"Yeni bir yıla girerken, aslında ömürden bir yılı daha eksiltmiş oluyoruz. Bunun farkındalığıyla geride kalan hayatımızdan dersler çıkartıp geleceğe güvenle, huzurla, umutla yol almanın çabası içerisinde olmak gerekiyor. Cennet gibi bir ülkede ve ülkemizin de en güzel şehirlerinden birisinde yaşıyoruz.

Bunun bilinci ile farklılıklarımızı zenginlik olarak görüp, aramızdaki kardeşlik, arkadaşlık, komşuluk ilişkilerini daha bir güçlendirmenin, 2018 yılını hepimizin omuz omuza huzur, refah ve güven içerisinde geçireceği bir yıl haline getirmenin kararlılığı içinde olmalıyız.

2018 yılında da toplumun tüm kesimleriyle işbirliği içerisinde, karşılıklı saygı ve hoşgörüyü esas alarak, yarınlarımızı birlikte inşa etmeye ve Eskişehirimizi daha yaşanılabilir bir kent yapmak için çalışmaya devam edeceğiz."