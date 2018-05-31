Eskişehir Valisi Çakacak, Şehir Hastanesi inşaatını inceledi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, yapım çalışmaları devam eden 1081 yatak kapasiteli Şehir Hastanesi’ndeki çevre düzenlemelerini ve vatandaşların hastaneye ulaşmak için kullanacakları yol yapım çalışmalarını denetledi.

Çalışmalarının koordineli bir şekilde yürütülmesi için Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Karayolları, OEDAŞ, Telekom ve yüklenici firma yetkililerinin uyum içinde çalışması gerektiğine vurgu yapan Vali Çakacak, vatandaşlarımızın hastaneye daha kolay ulaşabilmesi için Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Çakacak, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, hastanede kullanılacak üst standartlardaki tıbbi malzemelerin de gelmesiyle, Eskişehir’e yapılan büyük yatırımlardan birisi olan 1081 yatak kapasiteli Eskişehir Şehir Hastanesi’nin en yakın sürede hizmete gireceğini kaydetti.

Son teknolojinin kullanılacağı Eskişehir Şehir Hastanesinin açılışıyla şehrin bir sağlık merkezi haline geleceğini ifade eden Çakacak, yetkililere verdikleri bilgiler için teşekkür etti.

Vali Çakacak'a incelemelerinde, Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, yüklenici firma temsilcisi ve ilgili kurum yetkilileri eşlik etti.