Eskişehir Valisi Çakacak ETB'yi ziyaret etti

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Eskişehir Ticaret Borsası'nı ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında Başkan Ömer Zeydan'dan bilgi aldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk olarak borsa bahçesinde sergilenen Tarım Aletleri Müzesi'ni gezen Vali Çakacak, daha sonra Elektronik Satış Salonu'nda gerçekleştirilen ihale işlemleri hakkında bilgi aldı.

Eskişehir’i önemli tarım şehirlerinden biri olarak nitelendiren Vali Çakacak, tarım ve hayvancılık ürünlerinin arttırılmasına yönelik yapılan çalışmaların önemine vurgu yaptı. Bu anlamda ürün çeşitliliğinden kaynaklanan olumsuzlukların takibini çiftçiler adına yapan Eskişehir Ticaret Borsası'na teşekkür eden Çakacak, borsanın Eskişehir için önemli bir kuruluş olduğunu kaydetti.



Alpu, Sivrihisar, Beylikova, Çifteler ve Seyitgazi ilçelerinde irtibat bürolarının bulunduğunu belirten Başkan Zeydan da Eskişehir Ticaret Borsası'nın Türkiye’deki örnek borsalardan biri olduğunu, kaliteyi artırmak ve çiftçileri daha çok bilinçlendirmek için çeşitli projeler ürettiklerini ifade etti.

Eskişehirli çiftçilerin hak ve menfaatlerini korumaya çalıştıklarını aktaran Başkan Zeydan, meclis üyeleri adına ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Çakacak'a teşekkür etti.

