Eskişehir Valiliği köy yollarını asfaltlattı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından, Tepebaşı ilçesine bağlı kırsal mahallelerin yollarını asfaltladı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, çalışmaları yerinde takip eden AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz Kaynarca, köylerdeki ağır şikayetlere gerek Büyükşehir Belediyesinin, gerekse Tepebaşı Belediyesinin kayıtsız kaldığını söyledi.

Kırsal mahallelerdeki çeşitli sorunların belediyelerin görevi olmasına rağmen vatandaşların mağdur edilmemesi amacıyla hükümet tarafından yapıldığını ifade eden Kaynarca, şunları kaydetti:

"Şehirde belediye olmamasının eksiklerini, gidermeye AK Parti hükümeti olarak devam edilmesi maalesef Tepebaşı ve Büyükşehir Belediyesini iyice tembelleştirmiştir. Örneğin bugün inceleme yaptığımız bölgede birkaç kilometrede Büyükşehir Belediyesi tarafından asfalt yapılmasına söz verilmiş yer vardı. Maalesef bizim çalıştığımızı görünce onu da yapmayacakları bilgisini aldık. Onu da tamamlamak zorunda kaldık. Milletimizin bunu görmesi ve bu süreci yerel seçimde nihayete erdirmesi gerekiyor. Çalışma ile ilgili desteklerini aldığımız vekillerimize ve ilgili kurumlara Tepebaşılı hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum."

Bu kapsamda Cumhuriyet Mahallesi'nden başlanarak Emirceoğlu, Kavacık, Karaçobanpınarı, Yeniincesu, Gökçekısık, Yusuflar Yeniakçayır ve Bektaşpınar çevresinde toplam 30 kilometrelik asfalt çalışması yapıldığı, çalışmaların Tepebaşı bölgesinde birkaç gün içinde tamamlanacağı bildirildi.