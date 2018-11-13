Eskişehir, Türkiye Fuarcılık Sektör Meclisi'nde yer aldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Ticaret Odası (ETO) tarafından yapımı tamamlanan Eskişehir Fuar Kongre Merkezi'nin, içinde bulunan ETO-TÜYAP Fuar Merkezi ve Koç Kongre Merkeziyle henüz hizmete başlamadan fuarcılık alanında önemli bir rol üstlendiği bildirildi.

Yapılan yazılı açıklamada, ETO'nun yürüttüğü projelerle kentteki tüccar ve sanayicileri ulusal düzeyde temsil etmeye devam ettiği belirtildi.

Odanın 125 yıllık tarihinin en büyük projesi olan Eskişehir Fuar Kongre Merkezi'nin, ulusal düzeyde görev üstlendiği ifade edilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde gerçekleşen Türkiye Fuarcılık Sektör Meclisi toplantısında, Eskişehir Fuar Kongre Merkezi Türkiye Fuarcılık Sektör Meclisi üyesi olarak ulusal düzeyde temsil hakkı kazandı. Bu sayede Eskişehir Fuar Kongre Merkezi, Türkiye'nin devleriyle birlikte sektöre yön verecek. Toplantıda ayrıca TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ Genel Müdürü Cihat Alagöz oy birliğiyle yeniden Türkiye Fuarcılık Sektör Meclisi başkanı olarak seçildi."

Oda başkanı Metin Güler ise Eskişehir'in fuar ve kongre avantajından yararlanacağını belirterek, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Bugüne dek fuar ve kongre endüstrisinin uzağında kaldık. Fuar ve kongre turizminin fırsatlarından yeteri kadar yararlanamadık. Ancak Eskişehir Fuar Kongre Merkezi'nde oluşturduğumuz altyapı ile bu tabloyu tersine çevireceğiz. Eskişehir Fuar Kongre Merkezi sayesinde bundan böyle Eskişehir de fuar ve kongre endüstrisinden sonuna kadar yararlanacak. Bu sayede Eskişehir'in de üyelerimizin de rekabet gücü artacak."