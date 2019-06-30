Eskişehir Teknik Üniversitesinde mezuniyet sevinci

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) 2018-2019 akademik yılında bin 120 öğrenci törenle diplomalarını aldı.
Rektör Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, ESTÜ Spor Salonu'ndaki törende yaptığı konuşmada, insan hayatında kıymetli olan, zaman geçse de unutamayacağı hatırladıkça değer kazanan anların bulunduğunu kaydetti.
Dünyanın çok hızlı değiştiğini ve ihtiyaçların da her geçen gün çeşitlendiğini ifade eden Döğeroğlu, şunları söyledi:
Törene, Eskişehir Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak ile çok sayıda davetli katıldı.
Öğrenciler mezuniyet sevincini keplerini atarak kutladı.
Öte yandan heyecandan baygınlık geçiren bir öğrenciye sağlık ekipleri müdahale etti.