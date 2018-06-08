Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde ilk senato toplantısı

ESKİŞEHİR (AA) - Yeni kurulan Eskişehir Teknik Üniversitesi (ETÜ) ilk senato toplantısını, Rektör Vekili Prof. Dr. Naci Gündoğan'n başkanlığında yaptı.

Prof. Dr. Gündoğan, Anadolu Üniversitesi (AÜ) Senato Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, yeni üniversitenin kuruluş süreçleriyle ilgili olarak üyeleri bilgilendirdi.

İdari birimlerdeki atamaların tedviren gerçekleştirildiğini belirten Gündoğan, "AÜ'de görev yapan genel sekreter ve daire başkanları, tedviren Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde de görevlendirildi. Anadolu Üniversitesi, her zaman Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin yanında olacak. Bu geçiş sürecinin, sancısız bir şekilde atlatılması için tüm olanaklar seferber edilecek." ifadelerini kullandı.

Senatonun ilk toplantısında, ETÜ'ye ait eğitim, öğretim, idari ve mali konularla ilgili 14 adet yönetmelik ve yönerge, üyelerin onayına sunularak gerekli görüşmeler ve değişiklikler yapıldıktan sonra kabul edildi.

Ayrıca senatoda, ileriki dönemde AÜ ve ETÜ arasında yapılması planlanan iş birliği protokolü üzerinde de görüşmeler yapıldı.