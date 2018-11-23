Eskişehir protokolü, öğretmenlerin gününü kutladı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir protokolü, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladıkları mesajlarla öğretmenlerin gününü kutladı.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, yayımladığı mesajda, Millet Mektepleri'nin açıldığı ve Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "Başöğretmenlik" unvanının verildiği anlamlı günün yıl dönümünde, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Türk milletinin, öğretmenlerimizin azmi, emekleri ve özverisi sayesinde, medeniyet yürüyüşündeki meşalesini hiç söndürmeden yoluna devam ettiğini belirten Çakacak, şunları kaydetti:



"Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üstünü yakalamak istiyorsak, bilginin önemini kavramak zorundayız. Bilgiyi üretip, çağı yönlendirenler ve onu en iyi kullananlar gelişmiş toplumlardır. Artık çağımız bilgi çağıdır, bilginin oluştuğu ve mayalandığı yerler ise eğitim kurumlarıdır. Bilginin kaynağı ise değerli öğretmenlerimizdir. Ülkemizin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkması için öğretmenlerimizce aklı hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerin yetiştirilmesi zaruridir. İnsanlığın temel değerlerini kazanmış, demokrasiyi özümsemiş, adalet duygusu gelişmiş ve vicdanlı bir neslin inşası için mesleğine yüreğini koyan, öğrencilerinin yeteneklerini fark eden, onları önemseyen öğretmenlere her zaman ihtiyacımız vardır. Biliyoruz ki öğretmenlerimiz, eğitim camiamızın binlerce neferi olarak bu ihtiyacı karşılamak adına aşkla çalışmaktadırlar."

- Milletvekillerinden kutlama

AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan ile CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karacan mesajında, geleceğe şekil veren, barış içinde güzel ve mutlu yarınların mimarı olan kıymetli öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.



Fedakarlığı hayat biçimine dönüştürmüş öğretmenlere gösterdikleri özveri ve emekleri için teşekkür eden Karacan, "Sadece bugünü düşünmeyen devletimiz, güçlü bir Türkiye'yi, 2023, 2053 ve 2071'e hazırlarken göreve gelecek yeni nesillerin vatan ve bayrak sevgisiyle, yüreği şefkat, aklı hür ve bilgiyle donatılmış şekilde yetişmesinde öğretmenlerimizin büyük katkıları olacaktır." ifadelerini kullandı.



CHP Eskişehir Milletvekili Çakırözer de öğretmenliğin dünyanın en kutsal mesleklerinden biri olduğunu belirterek, öğretmenlerin yaşam şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini kaydetti.



Öğretmenleri mutlu olmayan bir toplumun ilerleyemeyeceğini dile getiren Çakırözer, "Mesleğine kendisini veremeyen, yarını nasıl çıkaracağını kafasında sürekli olarak evirip çeviren, mesleki güvencesi olmayan, itibarı zedelenmiş bir öğretmenin bu topluma faydalı olmasını bekleyemeyiz. Bu sebeple de öğretmenlerimizin durumlarının iyileştirilmesi konusunda önemli adımların atılması hepimizin en öncelikli beklentisidir." değerlendirmesinde bulundu.



CHP Eskişehir Milletvekil Jale Nur Süllü ise cumhuriyetin yolunda yürüyen özgür, bağımsız ve bilimsel düşünceyi benimseyen bireyler olmanın öneminin arttığını ifade etti.



Öğretmenlerin Türkiye'nin dört bir yanına ışık saçtığını aktaran Süllü, şunları kaydetti:

"Sorumluluklarının bilinciyle mücadeleden yılmayan eğitimcilerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, eğitimin ve eğitimcinin hak ettiği değeri göreceği bir Türkiye dileğiyle Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk ve tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum."

- "Anne baba gibi öğretmenler de unutulmaz"

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, öğretmenliğin, insanlık tarihinin en kutsal mesleklerden biri olduğuna dikkati çekerek, şu ifadelere yer verdi:

"Dünyada ve ülkemizde yaşanan her türlü gelişmenin, kalkınmanın temeli iyi yetişmiş insan gücüdür. Bu gücü yetiştirenler öğretmenlerdir. Öğretmenlik, yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi, insanlara, dünyaya, olaylara bakış biçimidir. Aynı bir çiftçinin, tarlasındaki ekinin boy verip yeşermesi, verimli bir ürüne dönüşmesi için verdiği çaba gibidir öğretmenin görevi. Bir insanın annesini, babasını, ailesini unutması nasıl mümkün değilse öğretmenlerini unutması da mümkün değildir. O nedenledir ki, öğretmenlerimizin görevi insan yetiştirmektir. Onların mesleklerinin bu ulvi ve kutsal amacını yüreklerinde hissettiklerine eminim. Atatürk'ün, 'Öğretmenler; yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır' veciz sözünde vücut bulduğu gibi bugün bizlerin ülkemizle ilgili yetersiz bulduğumuz, sıkıntılı bulduğumuz her türlü sorunu çözecek ve ülkemizi aydınlık ve refah dolu yarınlara taşıyacak olan nesiller öğretmenlerin eseri olacaktır."

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.