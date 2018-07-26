Eskişehir Polis Radyosu açıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Polis Radyosu, düzenlenen törenle hizmete başladı.

Eskişehir Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen açılış töreninde, çocukluk döneminin radyo dinleyerek geçtiğini belirterek, birçok sanatçıyı radyolardan öğrendiklerini vurguladı.

Radyonun insan hayatında önemli bir yerinin olduğunu anlatan Tütüncü, "İnsanlar trafikte radyo dinliyor. Radyoların kalitesinin artması gerekiyor. Eskişehir Polis Radyosu kaliteli radyo açığını kapatacaktır. Bölgemizde ne olup bittiğini bildirecektir. Radyolar sadece şarkı ve türkü çalınan, insanları eğlendirme aracı değildir. Aynı zamanda bilgilendiren ve eksiklikleri gideren bir kurum ve kuruluştur." ifadelerini kullandı.

İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ise Eskişehir Polis Radyosu'nun 5 yıllık aradan sonra yeniden hizmete girmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Polis radyosunun 1952 yılından beri halkın gönlünde yer ettiğini anlatan Dinç, "Polis teşkilatı geniş halk kitleleriyle her gün iletişim halinde olması gereken bir kurumdur. Doğal afetler, büyük kazalar, toplumsal olaylar, trafik ve güvenlik gibi konularda vatandaşlarımıza ulaşmanın ve bilgilendirmenin en hızlı ve etkili kanallarından olan radyo yayıncılığı polis teşkilatı açısından son derece önemlidir. Eskişehir Polis Radyosu, halk ile polisi daha da yakınlaştıran bir köprü kuracaktır." diye konuştu.

İl Emniyet Müdürlüğü Medya, Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü Nuray Sönmez de Eskişehir Polis Radyosu'nun kente yeni bir renk getireceğini vurguladı.

Polis radyosunun tarafsız, reklamsız, seviyeli yayıncılık anlayışıyla milyonların gönlünde yer edindiğine değinen Sönmez, "Eskişehir olarak polis radyolarına yepyeni bir stüdyo daha kazandırıyoruz. Eskişehir Polis Radyosu'nun yeniden yayın hayatına kazandırılmasının haklı gururunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından Eskişehir Polis Radyosu'nun açılışı gerçekleştirildi.