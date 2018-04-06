Eskişehir Osmangazi Üniversitesindeki silahlı saldırı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 4 kişiyi tabancayla öldüren araştırma görevlisi Volkan B'nin Tokat'taki Gaziosmanpaşa Üniversitesinde görev yaptığı sırada mesai saatlerine uymadığı gerekçesiyle soruşturma geçirdiği, "kasten yaralama, tehdit" gibi suçlardan kaydının olduğu bildirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Üniversitesinde 2011'de araştırma görevlisi olarak göreve başlayan zanlı Volkan B'nin 2012'de Eskişehir Osmangazi Üniversitesine tayin edildiği bildirildi.

Şüpheli Volkan B. hakkında, Gaziosmanpaşa Üniversitesinde mesai saatlerine uymadığı gerekçesiyle idari soruşturma açıldığı, görev yaptığı fakültede ise öğretim görevlileri arasında agresif tavırlar sergileyen kişi olarak tanındığı, "kasten yaralama, tehdit" gibi suçlardan poliste kaydının bulunduğu öğrenildi.

ESOGÜ Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi Volkan B. fakülte binasında 4 kişiyi dün bulundurma ruhsatlı silahıyla 23 el ateş ederek öldürmüştü.

ESOGÜ Rektörlüğünce, bazı öğretim üyelerine sözlü saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hakkında idari soruşturma yürütülen Volkan B. ile aynı fakültede araştırma görevlisi olan eski eşi Saadet Aylin B. gözaltına alınmıştı.