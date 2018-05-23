Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ile Müftülük arasında işbirliği

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ile Eskişehir İl Müftülüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Orman Bölge Müdürü Recep Temel ve İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından imzalanan protokolle 5 yıllık süreyle Eskişehir'deki cami, Kur'an kursu, Müftülük hizmet binalarının bahçelerinin ağaçlandırılması, çevre düzenlemesi yapılması orman teşkilatı tarafından yapılırken müftülük de ağaç ve ormanın önemini anlatacak.

Temel, yaptığı açıklamada, ağaçlandırmaya ihtiyacı olan ibadethane ve dini mekanların tespit edilerek fidan dikim mevsimlerinde ağaçlandırılacaklarını belirterek, yıl boyu bakımlarının da yapılacağını kaydetti.

İl Müftüsü Bekir Gerek ise, camilerde uygun zamanlarda ağacın, ormanın önemini belirten ve orman yangınlarına dikkati çeken hutbeler vereceklerini bildirdi.