Eskişehir Milletvekili Süllü'nün yeni yıl mesajı

ESKİŞEHİR (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Süllü, mesajında, zor ve sancılı bir yılın geride bırakıldığını, 2019 yılının güzel günler getireceğini ümit ettiğini belirtti.

Tüm Türkiye'nin yeni yılını kutladığını kaydeden Süllü, mesajında şu cümlelere yer verdi:

"Ülkemiz ve insanlık olarak zor ve sancılı günleri ile 2018 yılını geride bırakıyoruz. 2019 yılının geride bıraktığımız yıldan çok daha güzel günler getireceğini ümit ediyorum. İnsanlık tarihi boyunca zor ve sancılı süreçlerin ardından daha barışçı, daha paylaşımcı, daha güzel günlerin gelmesi, en zor koşullarda bile ümidin kaybedilmemesi sayesinde olmuştur. Yılbaşı gibi özel günler, bu ümitlerin ve heyecanların daha kolaylıkla ve yaygın olarak yeşerdiği günlerdir. Bu yılbaşının da bütün insanlığa, milletimize, şehrimize yeni ümitler ve heyecanlar sunmasını, umut ettiklerimizi gerçekleştirebileceğimiz yeni bir yılın başlangıcı olmasını diliyor, tüm hemşehrilerimin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum."