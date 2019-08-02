ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti İl Başkanlığı Eskişehir Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Neslihan Çavdar, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin Eskişehir Millet Bahçesi projesini engellemeye ve itibarsızlaştırmaya çalıştığını öne sürdü.

Çavdar, yaptığı yazılı açıklamada, Eskişehir'in merkezine 52 dönümlük yeşil alan ile otopark yapılmasından neden rahatsız olunduğunu anlamadıklarını bildirdi.

Millet Bahçesi'ndeki yapılaşma iddialarına ilişkin örnekler veren Çavdar, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 6 aydır devam eden Eskişehir Millet Bahçesi projemiz Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli girişimlerde bulunularak engellenmek istenmektedir. Yapılaşmayla ilgili durumlar gerçeği yansıtmamaktadır. İmar Kanununa göre millet bahçelerinde toplam alanda yüzde 5'e kadar yapılaşmaya izin verilirken, Eskişehir'de yapılaşma yüzde 1,58 oranında kalmıştır.

Önceki yıllarda TOKİ tarafından Büyükşehir Belediyesine tahsis edilen alanlara, belediye tarafından yapılan Kentpark ve Sazova parklarında yer alan kafeler, restoranlar gibi beton yapılara bakıldığında bile Eskişehir Millet Bahçesi projesinin yapılaşma oranının düşük olduğu ortadadır. Algı oluşturmak için projeyi karalar tarzda yapılan açıklamaları yersiz ve komik buluyoruz. Her türlü engelleme girişimine rağmen Eskişehir Millet Bahçesi projemizi bu yılın sonunda tamamlayıp, Eskişehirli hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız."