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Eskişehir merkezli fuhuş operasyonu

- Gözaltına alınan 15 zanlı adliyeye sevk edildi

Eskişehir merkezli fuhuş operasyonu
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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir merkezli 6 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 15 zanlının emniyetteki işlemleri tamamladı.

Şüpheliler, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Yaklaşık 6 ay süren çalışmaların ardından Eskişehir, Ankara, Bilecik, Erzincan, İstanbul ve Yozgat'ta 15 Şubat'ta yapılan eş zamanlı operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 20 şüpheliden 15'i gözaltına alınmıştı.

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