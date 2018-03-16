Eskişehir merkezli fuhuş operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 42 zanlıdan 22'si adliyeye gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kurdukları eskort siteleri üzerinden fuhuş yaptıkları, fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri belirlenenlere yönelik Eskişehir, İstanbul, Mersin, İzmir, Ankara, Kastamonu, Elazığ ve Aydın'da 13 Mart'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 42 zanlının sorgusu tamamlandı.

Zanlılardan 20'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 22 kişi ise adliyeye sevk edildi.



