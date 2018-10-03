Eskişehir merkezli FETÖ/PDY operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir merkezli iki ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2'si kadın 3 "ByLock" kullanıcısı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında gözaltı kararı bulunan 2'si kadın 3 kişiyi Eskişehir ve Balıkesir'de belirlenen adreslerde yakaladı.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları belirlenen zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.