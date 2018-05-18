Eskişehir merkezli FETÖ/PDY operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 4 zanlı yakalandı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Eskişehir ve Sivas'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.