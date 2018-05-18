Eskişehir merkezli FETÖ/PDY operasyonu

- ByLock kullanıcısı oldukları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı

Eskişehir merkezli FETÖ/PDY operasyonu
banner230

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 4 zanlı yakalandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Eskişehir ve Sivas'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.


YORUM EKLE
Gönder