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Eskişehir merkezli FETÖ/PDY operasyonu

- Örgütün sivil yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı

28 Aralık 2017 Perşembe 10:44
Eskişehir merkezli FETÖ/PDY operasyonu
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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün sivil yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 21 Aralık'ta Eskişehir, Ankara ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 10 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, "ByLock" kullandıkları belirlenenlerin de aralarında olduğu 6'sı tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anahtar Kelimeler:
EskişehirFETÖSivil YapılanmaTutuklama
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