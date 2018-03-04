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Eskişehir İHH yetimler için etkinlik düzenledi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Yetim Birimi etkinlik düzenledi. Eskişehir İHH İnsani Yardım Derneği, Eskişehir Öğretmenevinde düzenlediği etkinlikle 95 yetimle bir araya geldi. Derneği...

04 Mart 2018 Pazar 15:51
Eskişehir İHH yetimler için etkinlik düzenledi
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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Yetim Birimi etkinlik düzenledi.

Eskişehir İHH İnsani Yardım Derneği, Eskişehir Öğretmenevinde düzenlediği etkinlikle 95 yetimle bir araya geldi.

Derneği Yetim Birimi Başkanı Halil İbrahim Kahraman, etkinlikte yaptığı konuşmada, 5 yıldır yetimlerle bir araya geldikleri etkinliği sürdürdüklerini söyledi.

Yıl boyunca düzenleyecekleri çeşitli etkinlikler düzenlemeyi sürdüreceklerini ifade eden Kahraman, "Yetimlerin her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Ailelerine de destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Anahtar Kelimeler:
EskişehirİHHYetim
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