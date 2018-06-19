Eskişehir Hayvanat Bahçesine 8 minik misafir

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılında hizmete açılan hayvanat bahçesinin nüfusu gün geçtikçe artıyor.

Anadolu'nun yerli türü olan ve 5 aylık gebelik sürecinin ardından dünya gelen 1 erkek, 3 dişi ceylan yavrusu sevimlilikleri ile ziyaretçilerin ilgi odağı olmaya başladı.

Ceylan yavruları doğduktan birkaç saat sonra ayaklanıp sağlıklı bir şekilde diğer ceylanların yanına katıldı.



Hayvanat bahçesinin diğer 4 küçük misafiri ise Güney Amerikalı koati yavruları oldu. Kısa ayakları ve güçlü tırnakları tırmanma konusunda oldukça başarılı olan koatiler, uzun burunları sayesinde de toprak altında besin bulmada da becerikliler.

Nisan ayında dünyaya gelen koati yavruları, annelerini taklit ederek tırmanmaya ve toprak altında besin aramaya başladı.



Yeni yavruların doğumundan dolayı mutluluklarını dile getiren hayvanat bahçesi yetkilileri, "Uzun burunlu 4 koati yavrusu ile tanışmak isteyen misafirlerimizi, hafta sonları 14.30'da gerçekleşen koati besleme saatine bekleriz. Ceylan yavrularımızı ise diğer aile üyeleri ile oyunlar oynarken görebilirsiniz." ifadesini kullandı.

