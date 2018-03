Eskişehir Fuar ve Kongre Merkezi'nde geri sayım

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, yüzde 80'i tamamlanan ve haziran ayında açılması planlanan fuar ve kongre merkezinin kent ekonomisine yılda 600 milyon lira katkı sağlamasını beklediklerini söyledi.

Eskişehir Fuar Kongre Merkezi ve ETO Hizmet Binası inşaatını gazetecilere gezdirerek bilgi veren Güler, 1960 yılından beri dillendirilen ve yapımı için ETO'nun referans gösterildiği fuar ve kongre merkezini hayata geçirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Fuar ve kongre merkezini Eskişehir'in kalkınma projesi olarak gördüklerini belirten Güler, şöyle devam etti:

"Bu kompleks içinde bir oda binası da olacak. Mevcut oda binamız 4 bin 500 üye sayısına sahipken yapılmış. Artık ihtiyaca cevap vermiyor. Şu anda üye sayımız 16 bin 500 civarında. 2020 yılında üye sayımızın 20 bine çıkacağını tahmin ediyoruz. Mevcut binamız artık ihtiyaca cevap vermediğinden onu da bu komplekse taşıyacağız. Fuar ve Kongre Merkezi Projesi'ni hayata geçirmeden önce üyelerimiz arasında anket yapıp, beklentilerini belirledik. İhracat yapan firmalara, belediyelere ve iki üniversitemize danıştık."

Güler, 4 yıl önce görevi 22,5 milyon lirayla devraldıklarını anımsatarak, "Milyonlarca liralık hibe de sağlayarak odamıza 74 milyon liralık bir değer olan böylesine önemli bir kompleksi kazandırdık. Odamızın buradan önemli bir ekonomik kazancı olacak. Şu anda odamızın bir kuruş borcu yoktur. Bu merkez kente de vizyon katacaktır." değerlendirmesini yaptı.

- "Kentin rekabetçi gücünü artıracak, sektörel ihtisaslaşmayı teşvik edecek"

Kent ekonomisinin yüzde 60'ını hizmet, yüzde 30'unu sanayi, yüzde 10'unu da tarım sektörlerinin oluşturduğunu dile getiren Güler, "Yüzde 80'i tamamlanan ve haziran ayında hizmete açmayı planladığımız fuar ve kongre merkezinin kent ekonomisine yılda 600 milyon lira katkı sağlamasını bekliyoruz. Bu merkez, başta hizmet ve turizm olmak üzere birçok sektörü olumlu etkileyecek." diye konuştu.

Güler, yaklaşık 62 dönüm arazi üzerinde 33 bin metrekare kullanım alanına ve aynı anda bin kişiyi ağırlama kapasitesine sahip olan merkezin, kentin rekabetçi gücünü artıracağını, sektörel ihtisaslaşmayı teşvik edeceğini kaydetti.

Kompleks içinde birbirinden bağımsız dört alan olduğuna işaret eden Güler, şunları söyledi:

"Her biri 4 bin metrekarelik net kullanıma alanına sahip iki fuar holü, her türlü teknolojik olanak kullanılarak, gıdadan havacılığa, inşaattan tekstile kadar Eskişehir’de faaliyet gösteren tüm sektörlerin ihtiyaçlarına yanıt verebilecek kapasite ve altyapıyla planlandı. Kompleksin bir diğer birimi kongre merkezi. İçinde her türlü donanıma sahip bin kişi kapasiteli bir oditoryum ile 5 farklı toplantı salonunun yer aldığı kompleks, oda üyeleri başta olmak üzere Eskişehir’in kongre turizmi altyapısına büyük katkı sağlayacak altyapıyla hayata geçecek."

ETO Başkanı Metin Güler, Odunpazarı bölgesinde geçen yıl hizmete sundukları müzeyi 9 ayda 40 bin kişinin ziyaret ettiğini de sözlerine ekledi.