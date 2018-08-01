Eskişehir Fuar Kongre Merkezi'ne sertifika

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, Amerikan Yeşil Binalar Konseyi tarafından enerji verimliliği ve çevreye uyumlu olması dolayısıyla Eskişehir Fuar Kongre Merkezi'nin (EFKM) Leed Gold Sertifikası'na layık görüldüğünü söyledi.

Güler, temmuz ayı olağan meclis toplantısında, EFKM'yi hizmete sunmak için gün saydıklarını belirterek, eylül ayında ilk fuar organizasyonunun gerçekleşeceğini kaydetti. EFKM'de bu yıl 2 fuar düzenleneceğini aktaran Güler, şöyle devam etti:

"Gelecek yıl için ise 10 fuar organizasyonu planlandı. Merkezin sürdürülebilir ve büyük işlere imza atabilmesi için işletme modeline de karar verdik. EFKM’yi uluslararası ölçekte fuar organizasyonlarına imza atan bir şirkete teslim etmeyi planlıyoruz. Bu sayede Eskişehir'e yakışan ve şehre katma değer yaratan fuar organizasyonları yapılacak. Eskişehir'in fuar ile kongre turizminin de planlanması gerekiyor. Dünyada 2020 yılının kongreleri konuşuluyor. Büyük düşünmek ve şehrin vizyonuna katkı sağlamak zorundayız."

Güler, "Amerikan Yeşil Binalar Konseyi tarafından enerji verimliliği ve çevreye uyumlu olması dolayısıyla EFKM, Leed Gold Sertifikası'na layık görüldü. Türkiye’de ilk kez bir fuar ve kongre merkezi bu sertifikayı almaya hak kazandı. Dünyada ise Kanada, ABD, Umman ve Avustralya'daki birkaç kongre binası bu sertifikayı alabildi. EFKM enerji verimliliği analizinde boyutları ve yapısı itibarıyla, iç ve dış aydınlatma, alan ısıtma ve soğutma, asansör gibi birçok alanda ölçüm ve kıyaslamaya tabi tutularak Leed Gold Sertifikası almaya hak kazandı." değerlendirmesinde bulundu.