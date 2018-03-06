Eskişehir Emniyet Müdürlüğü:

- "Bazı sosyal medya hesaplarında, sözde 'gözaltına alınan bayanların başörtülerinin zorla çıkartıldığı, ibadetlerinin engellendiği şeklinde gerçek dışı haberler yapıldığı görülmüştür" - "Söz konusu yalan haberin ve kullanılan fotoğrafın emniyet müdürlüğümüzle hiçbir alakası yoktur. Bu tür asılsız haberlerin FETÖ terör örgütü amaçları doğrultusunda kasıtlı olarak yapıldığı açıktır"