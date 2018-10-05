Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sezonu açtı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Ilan Hatsor'un yazdığı "Maskeliler" adlı yeni oyununu seyirciyle buluşturdu.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehir Tiyatroları sezon açılışını Tepebaşı Sahnesi'nde Mert Kırlak'ın yönetmenliğini üstlendiği "Maskeliler" adlı yeni oyunuyla gerçekleştirdi.
Oyunda, Şehir Tiyatroları sanatçılarından Devrim Özder Akın, Sermet Yeşil ve Emre Demirci rol alıyor. Dekor tasarımını Aylin Önen, ışık tasarımını Ali Rıza Tekin’in üstlendiği oyunun müzikleri de Yiğit Dalgın'a ait.
Şehir Tiyatrosu sanatçılarını yalnız bırakmayan tiyatroseverlerin doldurduğu salonda boş yer kalmazken, bazı izleyiciler, koridorlarda ve yerlerde oturmayı göze alarak oyunu izledi.