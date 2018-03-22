Eskil’de trafik kazaları: 3 yaralı

AKSARAY (AA) - Eskil ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

Şakir T. (45) yönetimindeki 38 SH 493 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Bozcamahmut Yaylası mevkisinde devrildi.

Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Diğer bir kazada ise Mustafa Ü. (48) yönetimindeki 26 SH 150 plakalı otomobil, Tuz Gölü yolunda devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Ü. ve yanında bulunan İskender M. (35) yaralandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.



