Eskil'de Nevruz Bayramı kutlamaları

AKSARAY (AA) - Eskil ilçesinde Nevruz Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Ortakuyu Ortaokulu tarafından düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Program öğrencilerin şiirler okunması, halk oyunları ve Aksaray Üniversitesi Kafkas Halk Oyunları Topluluğu'nun gösterisi ile devam etti.

Daha sonra Aksaray Vali Yardımcısı Gürkan Karaman ve Eskil Kaymakamı Yavuz Kartal tarafından temsili olarak demir dövüldü. Nevruz Bayramı kutlama programı davetlilerin nevruz ateşinden atlamasıyla ve katılımcılara Türkmen pilavı ikram edilmesiyle sona erdi.

Okul müdürü Polat yaptığı konuşmada, Türk devletlerinin yüzyıllardır Nevruz Bayramı'nı kutladığına dikkati çekerek bayramın Türkiye ve tüm coğrafyaya huzur, barış ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulundu.