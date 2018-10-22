Eskil'de gezici kütüphane hizmete girdi

AKSARAY (AA) - Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Gezici Kütüphane aracı, Eskil İlçesinde hizmet vermeye başladı.

Aksaray Kütüphane Müdürlüğü yetkilileri gezici kütüphane aracının ayda iki kere ilçeye geleciğini, öğrencilerin kütüphaneye üye yapılarak her geldiklerinde okudukları kitapları değiştireceklerini ifade ettiler.

Gezici kütüphaneye yoğun ilgi gösteren öğrenciler, kütüphanede dünya klasikleri dahil birçok kitabın bulunduğunu belirterek, bu hizmeti ilçeye kazandıran İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.





