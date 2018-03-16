Eskil’de doğalgaz altyapı çalışmaları başladı

AKSARAY (AA) - Aksaray’ın Eskil ilçesinde doğalgaz altyapı çalışmaları törenle başladı.

Eskil İkizce Yaylası mevkisinde düzenlenen törende konuşan Eskil Belediye Başkanı Niyazi Alçay, Türkiye’nin en hızlı gelişen ilçelerinden Eskil’in doğalgaz konforuna kavuşması ile ilçenin daha da gelişeceğini belirtti.

Başkan Alçay, doğalgazın hem çevre kirliliğinin azalmasında hem de vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmesinde etkili olduğunu söyledi.

Eskil ilçesinin göç veren değil göç alan bir ilçe olduğuna değinen Alçay, "Doğalgaz hizmetinin ilçemize kazandırılmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Törene, Belediye Başakanı Niyazi Alçay’ın yanı sıra Aksaray Enerya firması İşletme Müdürü Murat Küçükkapdan, AK Parti Eskil İlçe Başkanı Ali Mutlu, İl Genel Meclis Üyesi Sadrettin İriş, köy ve mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

