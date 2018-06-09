Eskil Devlet Hastanesi Acil Servisi hizmete açıldı

AKSARAY (AA)- Eskil Devlet Hastanesine yeni yapılan acil servis muayene ve gözlem alanları hizmete açıldı.

Servisin açılışında konuşan AK Parti Grup Başkan Vekili Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Aksaray'ın da her tarafında sağlık yatırımlarının yapıldığını ve yatırımların devam ettiğini söyledi.

Eskil Devlet Hastanesinin "D" sınıfı hastane grubundan "C" sınıfı hastane grubuna yükseltildiğini ifade eden İnceöz, hastanede tedavi gören hasta ve hasta yakınlarıyla bir süre sohbet etti.

Açılışa İnceöz'ün yanı sıra Aksaray AK Parti Milletvekilleri Cengiz Aydoğdu, Mustafa Serdengeçti, Eskil Kaymakamı Yavuz Kartal, Eskil Belediye Başkanı Niyazi Alçay, AK Parti Eskil İlçe Başkanı Ali Mutlu, İl Sağlık Müdürü Cengizhan Kılıçaslan ve vatandaşlar katıldı.



