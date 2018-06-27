Eskihisar-Yalova feribot ücretlerinde yüzde 10'a varan indirim

İSTANBUL (AA) - Deniz taşımacılığının yenilikçi markalarından Negmar, Eskihisar-Yalova hattında hizmet veren feribot tarifesinde yaz indirimine başladı.

Negmar'dan yapılan açıklamaya göre, Eskihisar-Yalova (Tavşanlı) hattında hizmet veren hızlı feribot ücretlerinde yaz aylarına özel yüzde 10’a varan indirim yapıldı.

Yeni tarifeye göre, tüm binek otomobiller tek yön geçiş için 45 TL, gidiş-dönüş için 80 TL, kamyonet ve minibüs/midibüs tek yön geçiş 55 TL, gidiş-dönüş için 100 TL, kamyon ve otobüsler tek yön geçiş için 90 TL, gidiş-dönüş için 170 TL ödeyecek. Tırlar ve dorseli çekiciler ise tek yön geçişi için 140 TL, gidiş-dönüş geçişleri için 270 TL, motosiklet tek yön 10 TL, gidiş-dönüş 15 TL ödeme yapacak.

Yaya yolcudan 3 TL alınırken, öğrenci olan yolcudan 2 TL talep edilecek. Dünden itibaren geçerli olan indirimli tarife, yaz sonuna kadar geçerli olacak.

Negmar, indirim kararıyla turizmin hareketlendiği yaz aylarında Türkiye’nin önemli turizm ve ticaret güzergahlarından birisi olan Körfez hattındaki yükü hafifletmeyi hedefliyor.

Yaklaşık 10 yıllık tecrübesiyle uluslararası taşımacılık sektörünün öncüsü olan Negmar, 2013 yılından beri Eskihisar-Yalova (Tavşanlı) hattında, 4 hızlı feribot filosu ile binek araç ve yolcu taşıma hizmeti veriyor. Son teknoloji gemiler ile 45 dakika süren Eskihisar-Yalova hattını 25 dakikaya düşüren Negmar, hijyenik gemileri, seyahat süresince ücretsiz Wi-Fi hizmeti, klimalı yolcu salonu, telefon şarj cihazları, çevre gözetleme dürbünü ve masaj koltuklarıyla yolcular tarafından tercih edilmeye devam ediyor.

Negmar, 2017 yılında Eskihisar-Yalova (Tavşanlı) hattında 2 milyon araç ve 3 milyon yolcu taşıdı. Şirket böylece yıl boyunca taşıdığı araçlarla İstanbul trafiğinden 980 kilometrelik araç çekerek sağladığı yakıt tasarrufu ile ulusal ekonomiye 87 milyon TL’lik katkıda bulundu.