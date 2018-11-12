Eski yüksek yargı üyeleri hakim karşısında

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, Balyoz, Askeri Casusluk, Hrant Dink ve Devrimci Karargah davalarına bakan mahkemelerin kararlarını onayan Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin eski üyesi Abdurrahman Kavun yeniden hakim karşısına çıktı.



İlk duruşmada tahliye edildikten sonra itiraz üzerine yeniden tutuklanan Kavun, duruşmaya Osmaniye'de tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Kavun'un avukatı salonda hazır bulundu.

Duruşmada, Mahkeme Başkanı Burhan Karaloğlu, gelen bilgi ve belgeleri okuduktan sonra sanığa ve avukatına söz verdi.

Örgütün talimatıyla Yargıtay üyesi seçildiği, ByLock yazışmalarında adının geçtiği belirtilen Kavun'un da diğer bazı yüksek yargıçlar gibi ankesörlü telefonla arandığı tespit edildi.

Ankesörlü telefonla aramayı kabul etmeyen Kavun, yapıya uzak olduğunu, bunun ByLock yazışmalarında adının geçtiği bölümlerden de anlaşılacağını savundu. Kavun, "Bu yapı, B ve C planlarıyla bir kısım kendilerinden olmayanları bu şekilde arayarak, soruşturmayı yanlış yönlendirmeye çalışıyor olabilir." diye konuştu.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin kendisi hakkında 11 ay önce tahliye kararı verdiğini hatırlatan Kavun, dosyaya sonradan aleyhinde bir delilin girmediğini, kaçma ve delilleri karartma şüphesinin bulunmadığını ileri sürdü.

Kavun'un avukatı Farah Diba Kartal da müvekkilinin tutuklu kaldığı süre de göz önünde bulundurularak, tahliyesine karar verilmesini istedi.

Verilen aranın ardından heyet, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Duruşma, 4 Şubat 2019'a bırakıldı.