Eski yüksek yargı üyeleri hakim karşısında

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmada, kamuoyunda "kumpas davaları" olarak bilinen Balyoz, Askeri Casusluk, Hrant Dink, Devrimci Karargah gibi davaları onayan eski Yargıtay 9. Ceza Dairesinin üyelerinden Hamza Yaman, ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Duruşmada Yaman hakkında ifade veren tanıkların beyanı alındı.

Eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem, sanığa ilişkin bilgilerinin Adalet Bakanlığından ayrıldığı 2013 yılı öncesine ait olduğunu söyledi.

Sanığın arasında bulunduğu bazı ağır ceza mahkemesi başkanlarının Eyüp Adliyesinin kapanmasıyla Bakırköy Adliyesinde görevlendirildiğini anlatan Erdem, bu işlemin ardından Bakırköy adliyesindeki iş yükünün azaldığını, bu durumun kendisinin ve diğer Kurul üyelerinin dikkatini çektiğini belirtti.

Sanık Yaman'ın ismini Bakırköy'deki çalışmalarından duyduğunu aktaran Erdem, örgüt mensubiyetine ilişkin somut bilgisinin bulunmadığını ifade etti.

Yargıtay ve Danıştaya 2011'deki üye seçimi için eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya'nın evinde yapılan toplantıda sanığın isminin cemaat mensubu kurul üyelerince gündeme getirildiğini de belirten Erdem, "Ancak objektif bir şekilde gelseydi de çalışmalarından dolayı seçilmesini isterdim." dedi.

Birol Erdem, Yargıtaya yapılan seçim sonrasında cemaat mensubu üyelerin gerçek güçlerinin üzerinde bir etkiye ulaştıklarını, bu etkinliği kırmak üzere cemaat mensubu olmayan Yargıtay üyelerini bilgilendirmek için yaptıkları toplantıya cemaat mensubu olduğunu düşündükleri için sanık Yaman'ı çağırmadıklarını bildirdi.

Eski HSYK üyesi Ömer Köroğlu ise sanığı Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı döneminden tanıdığını söyledi. Köroğlu, eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya'nın evinde yapılan toplantıda sanığın cemaat mensubu kurul üyelerince seçilmesi istenen isimler arasında bulunduğunu kaydetti.

Eski HSYK üyesi Mustafa Kemal Özçelik de sanığı Diyarbakır'dan tanıdığını, Adalet Bakanlığı'nda da gördüğünü belirtti.

Sanığın Yargıtaya 2011'de seçildiğini, kendisinin Yargıtaya seçilmesinin ardından birkaç kez görüştüklerini anlatan Özçelik, Yargıtay 9. Ceza Dairesinin özel bir daire olduğunu, cemaatin bu daireye önem verdiğini, bu daireye seçilenlerin de özel seçildiğini düşündüğünü ifade etti.

Özçelik, sanığı sohbet toplantılarında görmediğini, ancak cemaat üyesi olduğunu eski HSYK Genel Sekreter Yardımcısı Engin Durnagöl'den duyduğunu aktardı.

Savunma için söz verilen Yaman, aleyhe beyanları kabul etmediğini söyledi ve tahliyesini istedi.

Verilen aranın ardından toplanan mahkeme heyeti, sanığın tahliye talebini reddederek, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 26 Kasım'a bırakıldı.