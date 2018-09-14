Eski YARSAV Başkanı Arslan'a istenen ceza belli oldu

ANKARA (AA) - Kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliğinin (YARSAV) eski başkanı Murat Arslan'ın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yöneticiliği ve örgüte üye olma suçlarından yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Arslan ve avukatları katıldı. Duruşmayı, bazı yabancı yargı derneklerinin mensupları da izledi.

Önceki celsenin ara kararları gereği dosyaya giren evrakı okuyan Mahkeme Başkanı, Arslan'ın, "ozgurherkul.org" internet sitesinden "Fetullah Gülen hocaefendinin sohbetleri" başlıklı içeriğe erişim sağladığının bilirkişi raporuyla tespit edildiğini söyledi. Mahkeme Başkanı, sanığın ByLock kullandığına ilişkin tespitin yer aldığı bilirkişi raporunun da dosyaya girdiğini bildirdi.

Ali Necip Kocatürk'ün tanık olarak dinlenmesinin ardından söz verilen Murat Arslan, dosyaya giren bilirkişi raporlarından yeni haberdar olduğunu belirterek, raporlara karşı beyanda bulunmak üzere süre istedi.

Bilirkişi raporlarında çelişkiler bulunduğunu öne süren sanık avukatları da soru sormak istedikleri bilirkişilerin mahkeme huzurunda dinlenmesini talep etti. Avukatlar ayrıca tanık beyanlarından sonra Arslan'ın, ek iddianameyle düzenlenen "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan derhal beraat etmesini istediklerini bildirdi. Avukatlar, ByLock iddiasını da kabul etmedi.

- "YARSAV'da kadrolaştılar"

Beyanların ardından esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, FETÖ'nün nihai amacının Türkiye'de mevcut anayasal düzeni ortadan kaldırmak olduğunu belirterek, örgütün bu amaç doğrultusunda devlet kurumlarıyla sivil toplum kuruluşlarında kadrolaştığını ifade etti.

Örgütün YARSAV'da da kadrolaşmaya gittiğine vurgu yapan savcı, Arslan'ın bu kadrolaşma kapsamında YARSAV'a üye olduğunu ve nihayetinde YARSAV başkanlığını üstlendiğini aktardı.

Arslan'ın örgütün mahrem yapılanmasında yer aldığını belirten savcı, sanığın örgütün toplantılarına katıldığını ve örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock'u kullandığını ifade etti.

Savcı, sanık Arslan hakkında her ne kadar "örgüt yöneticiliği" ve "örgüt üyeliği"nden dava açılmışsa da dosyaya giren delillerin "örgüt yöneticiliği" suçunu oluşturmadığını bildirerek, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak 15 yıla kadar hapsini talep etti.

Savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı beyanları sorulan Arslan ve avukatları, savunma için ek süre istedi.

Müzakereden sonra ara kararını açıklayan mahkeme, sanık ve avukatlarına mütalaaya karşı savunma için ek süre verilmesine hükmetti. Arslan'ın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.