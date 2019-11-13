Eski Yargıtay üyesi Osman Yurdakul'a 11 yıl 16 ay 15 gün hapis cezası

FETÖ'nün Yargıtaydaki "danışma heyeti"nde yer alan eski Yargıtay üyesi Osman Yurdakul'a örgüt üyeliğinden 11 yıl 16 ay 15 gün hapis cezası verildi.

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