Eski Yargıtay üyesi hakkında 15 yıla kadar hapis talebi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Yargıtay Üyesi Nuri Güleç'in yargılandığı davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca esas hakkındaki mütalaa verildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya tutuklu sanık Güleç ve avukatı katıldı.

Dosyaya gelen bilgi ve belgelerin okunmasının ardından, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca esas hakkındaki mütalaa açıklandı.

Örgütün yapısının özetlendiği mütalaada, sanığın telefonunun sivil imamlarla aynı noktalardan baz sinyali verdiği, bir sivil imam ile yurt dışına çıkış yaptığının belirlendiği, MASAK raporu doğrultusunda kardeşi ve oğlunun Bank Asya'daki hesaplarına 10 bin lira havale ettiği, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından üzerindeki taşınmazları muvazaalı şekilde akrabası olmayan kişilere devrettiği anlatıldı.

Tanık ifadelerine de yer verilen mütalaada, örgüt mensuplarının 2010'da Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunda (HSYK) çoğunluğu ele geçirmelerinin ardından, sanık Güleç'in, Yargıtay üyeliğine seçilmesine karar verilen isimlerden olduğu, öğrenciliğinden itibaren başlayan örgüt mensubiyetinin üye seçildikten sonra devam ettiği belirtildi.

Sanığın Yargıtay hücre yapılanmasında örgüt tarafından oluşturulan gruplarda görev aldığı değerlendirilen mütalaada, Güleç'in himmet toplanan, örgütsel stratejinin belirlendiği, talimatların verildiği toplantılara katıldığı bildirildi.

Güleç'in, 2014 HSYK üyeliği seçiminde örgüt mensubu adaylar için seçim çalışması yaptığı, bu kapsamda bir örgüt mensubuna para havale ettiği kaydedildi.

Mütalaada, "Sanığın, FETÖ terör örgütünün deşifre olmasını engellemek, örgüt mensuplarına yönelik soruşturmaların sonuçsuz kalmasını sağlamak konusunda diğer örgüt üyeleriyle fikir ve eylem birliği içinde hareket etmek suretiyle hiyerarşik yapıya dahil olduğu, sıkı bir disiplinle, örgütün stratejisi, yapılanması, faaliyetleri ve amacına uygun hareket ettiği, haiz olduğu görev ve sorumluluk alanları gözetildiğinde, FETÖ silahlı terör örgütünün Yargıtay hücre yapılanmasında yer aldığı, örgütün amaçları doğrultusunda süreklilik ve çeşitlilik arz edecek şekilde faaliyet yürütmek suretiyle örgüt üyesi olmak suçunu işlediği sonucuna ulaşılmıştır." denildi.

- "Alt sınırdan uzaklaşılarak ceza verilsin"

Örgüt hiyerarşisi içinde "mahrem alan" kapsamında yer alan sanığın eğitim düzeyi, sahip olduğu sosyo-kültürel birikimi, yaptığı görev nedeniyle edindiği mesleki bilgi ve tecrübeleriyle örgütteki konumu itibarıyla bu oluşumun bir silahlı terör örgütü olduğunu bilebilecek durumda bulunduğu vurgulanan mütalaada, sanık hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK), kaçınılmaz bir hataya düşen kişinin cezalandırılamayacağını öngören "hata" başlıklı 30. maddesinin uygulanamayacağı belirtildi.

TCK'nın 314. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen silahlı terör örgütü üyesi olma suçunun tüm unsurlarıyla oluştuğu sonucuna varıldığı kaydedilen mütalaada, açıklanan gerekçelerle sanığın, TCK'nın 314/2. ve terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1. maddeleri uyarınca 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanığın, son karar mercii olan Yargıtay'da görevlendirmiş olması, örgütte temin ettiği güç ve sadakati ölçüsünde yükselip elde ettiği statüsüne eşdeğer olacak şekilde yüksek yargı içerisinde konumlandırılması ve örgütün mahrem yapısı içerisinde bulunduğu hususları dikkate alınarak, suçun işleniş biçimi, kastın yoğunluğu ve oluşan tehlikenin ağırlığına göre temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesi talebinde bulunuldu.

Mütalaada, verilecek ceza miktarı da nazara alınarak, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talep edildi.

Mütalaaya karşı söz verilen sanık Güleç ve avukatı, esas hakkındaki savunma için süre istedi ve tahliye talebinde bulundu.

Aranın ardından toplanan mahkeme heyeti, sanığa savunma için gelecek celseye kadar süre verilmesini kararlaştırdı. Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı, 17 Ocak 2019'a erteledi.