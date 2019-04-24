Eski yarbayın 'operasyonel hat' inkarı gerekçeli kararda

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldığı tespit edilen, "operasyonel hat" kullanıcısı eski yarbayın, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan üst sınırdan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldığı davanın gerekçeli kararında, sanığın sürekli olarak FETÖ'nün inkar stratejisine sığındığı vurgulandı.

Sanık Savaş Bayrakdar'ın savunması ve tanık beyanları, delil değerlendirmesi ve hüküm gibi kısımların da yer aldığı 24 sayfalık gerekçeli kararda, FETÖ/PDY'nin yapısı, işleyişi, mali kaynakları, kamu kurumlarına sızma stratejisi, kendisinden olmayanlar üzerinde oluşturduğu baskı gibi ayrıntılara da yer verildi.

Darbe girişimi ve FETÖ/PDY ilişkisinin detaylı şekilde anlatıldığı kararda, sanıkla ilgili tek tek değerlendirmelerde bulunuldu.

Gerekçeli kararda, teşdiden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan eski yarbay Bayrakdar'ın örgütsel bağı kuvvetlendirmek, muhafaza etmek, örgütsel sırların deşifre olmasını engellemek amacıyla FETÖ'nün mahrem imamıyla "operasyonel hat" kullanmak suretiyle haberleştiği anlatıldı.

Sanığın örgüt mahrem yapılanmasında M.E.Y. adına kayıtlı telefon hattını kullandığı belirtilen kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Savaş Bayrakdar tarafından kullanılan GSM hattı ile M.E.Y'nin üzerine kayıtlı GSM hatlarına ait HTS raporları karşılıklı mukayese edildiğinde her 2 hattın da Diyarbakır'da ortak baz bilgileri bulunduğu, her 2 GSM hattının da aynı tarih ve yakın saat aralığında Kırıkkale'den baz verdiği ve görüşmelerin ağırlıklı tek bir GSM numarasıyla olduğu hususları bütün şekilde ele alındığında M.E.Y'nin üzerine kayıtlı hattın Savaş Bayrakdar tarafından operasyonel hat olarak kullanıldığı anlaşılmıştır."

Bayrakdar'ın FETÖ/PDY'nin "operasyonel hat" kullanmak suretiyle oluşturulan hücresel haberleşme ağında yer aldığının teknik verilerle belirlendiğine dikkati çekilen kararda, sanığın inkara yönelen savunmasına da itibar edilemeyeceği vurgulandı.

Operasyonel hattı sürekli inkar etti

Gerekçeli kararda, sanık Savaş Bayrakdar'ın operasyonel hat üzerinden en sık A.C. isimli mahrem imamla irtibat kurduğu bildirildi.

Kararda yer alan itirafçı beyanlarında, örgüt mensubu A.C'nin "Kadir" kod adını kullanarak Diyarbakır'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında "öğretmen" olarak faaliyet yürüttüğü ve FETÖ hiyerarşisinde "temsilci" diye anılan "Metin" kod adlı üst yöneticiye bağlı bulunduğu anlatıldı.

Sanık Bayrakdar'ın kullandığı operasyonel hat ile FETÖ mahrem imamı A.C'nin kullandığı telefon hattının, Diyarbakır'da aynı baz istasyonundan sinyal aldığı bilgisi de kararda yer aldı.

Gerekçeli kararda, Bayrakdar'ın, FETÖ şüphelisi sanıklarla görüştüğü ve örgüt yöneticileriyle aynı baz istasyonundan aynı dönemde telefonunun sinyal verdiğinin saptanmasına rağmen bu durumu inkar ettiği bilgisine de yer verildi.

Savaş Bayrakdar da yargılama safhasında verdiği ifadede de örgüt üyesi olmadığını, adına kayıtlı hat dışında bir GSM hattı kullanmadığını öne sürerek, A.C. ile yaptığı görüşmeyi de inkar etti.

Sanığın çarptırıldığı cezada artırım uygulanmasının gerekçelerine de yer verilen kararda, şu tespitler aktarıldı:

"Savaş Bayrakdar'ın silahlı terör örgütüne üye olmak suçu sabit olduğu, iletişim kurma yöntemleri, zaman aralıkları (2012, 2013, 2014, 2015 yılları) ve çeşitlilikleri, sanığın asker olması, dolayısıyla süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gösteren eylemleriyle FETÖ yapılanmasıyla organik bağ kurduğu ve bunu devam ettirdiği belirlenen sanığın, FETÖ/PDY'ye üye olma suçunu işlediği mahkememizce kabul edilmekle, Bayrakdar'ın suçun sübutu kapsamında birbirini teyit eden birçok delil karşısında, sadece inkar odaklı savunmaları dışında iş bu suça konu eylemleri nedeniyle pişmanlık yaşadığına dair samimi bir beyanının dahi görülmediği ve FETÖ'nün inkar stratejisine sığındığı anlaşıldığından orantılı olarak temel ceza alt sınırından uzaklaşılmıştır."

Muhabir: Abdulkerim Satuk Buğrahan Topaloğlu



