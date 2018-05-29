Eski Terme Kaymakamı İlyas Gün'e FETÖ'den hapis

SAMSUN (AA) - Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan eski Terme Kaymakamı İlyas Gün'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olma", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlamalarıyla tutuklu yargılanan meslekten ihraç edilen kaymakam İlyas Gün ile avukatı katıldı.
Telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen Gün, son savunmasında, beraatini talep etti.
Sanığı, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne alarak tahliyesine hükmetti.
Gün'ün, FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi meydanda toplanan kalabalığı, İstiklal Marşı okutarak evlerine gönderdiği iddia edilmişti.
Muhabir: Recep Bilek