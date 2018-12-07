Eski polise FETÖ'den hapis

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılanan eski polis memuru Ömer Yılmaz, "silahlı terör örgütüne üyelikten" 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, sanık Yılmaz, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden katıldı.

Savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapması için söz verilen Yılmaz, polis olarak yıllarca devlete hizmet ettiğini belirterek hayatı boyunca herhangi bir illegal yapılanmaya mensup olmadığını iddia etti.

Yargılama aşamasında gerçeğin ortaya çıkması için mahkemeye yardımcı olduğunu belirten Yılmaz, hakkında isnat edilen suçlamaların somut delillere dayanmadığını savundu.

FETÖ ve benzeri oluşumlara karşı olduğunu, amirleri dışında kimseden emir almadığını ifade eden Yılmaz, "Ben örgütten, örgüt de benden nefret eder. Hayatım boyunca bu yapından çok zarar gördüm. Buna rağmen örgüt üyesi olarak yargılanmak bana ağır geliyor. Devletime karşı kırgınlığım yok." dedi.

Yargılama aşamasında suçsuz olduğunun ortaya çıktığını öne süren Yılmaz, beraatini talep etti.

Sanık avukatının da savunmasının alınmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Buna göre sanık Yılmaz'a, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Hükümle birlikte Yılmaz, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.