Eski ÖSYM başkanı Demir, suçlamaları reddetti

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınıp mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, görev yaptığı dönemde hiçbir sınavın sorusunun sızdırılmadığını öne sürdü.

Demir, dün yapılan savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemedeki sorgusunda, terör örgütü üyesi olmadığını, hayatının hiçbir döneminde FETÖ/PDY ile bağlantısının bulunmadığını iddia etti.

FETÖ/PDY tarafından soruların sızdırıldığı iddia edilen 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) sonra, aynı yıl eylül ayında ÖSYM Başkanlığına atandığını belirten Demir, "Başkanlığa başladıktan itibaren bu örgütün yarattığı tahribatı gidermeye çalıştım. Bunlarla mücadele ettim. O dönem örgüte yakın olan medya organlarına bakıldığında aleyhime çok sayıda yayın olduğu, hakkımda karalama kampanyası yürütüldüğü görülebilir." dedi.

ÖSYM başkanı olarak görevi boyunca ilk hedefinin sınav güvenliğini temin etmek olduğunu belirten Demir, ifadesini şöyle sürdürdü:

"Benim döneminde 6114 sayılı yasa çıkartılarak, ÖSYM'nin sağlam bir yapıya oturtulması sağlandı. İlk defa sınav güvenliğinin öneminin vurgulanması ve soruların sızdırılmasının suç olması bu dönemde gerçekleşti. 1 Nisan 2011 tarihinde üçlü kararnameyle ÖSYM başkanlığına asaleten atandım. Ben tüm işlemlerimi devletin tüm kademeleriyle uyum halinde yaptım. Benim döneminde ÖSYM tarafından yapılan soruların sızdırıldığı iddiasını asla kabul etmiyorum. Hiçbir sınavın sorusu sızdırılmamıştır. En üst düzeyde önlemleri bir başkan olarak aldım. Bu sınav sorularının sızdırıldığına dair de somut bir delil mevcut değildir. ÖSYM bilişim altyapısında yapılan incelemeler, yanlı olarak değerlendirilmekte, güvenlik amaçlı olarak alınan kayıtlar dışarıya sızdırma olarak gösterilmektedir."

Örgütün tepe yöneticileriyle telefon irtibatı bulunduğu iddiasını da kabul etmeyen Demir, "Cumhuriyet Savcılığının iddiaları arasında yer alan tepe yönetimdeki 5 şahıs ile 121 adet telefon irtibatım hususu, benim ÖSYM başkanlığım öncesindeki döneme aittir. Bu görüşmeler öğretim üyesi olarak, işimizle ilgili akademik konularla ilgili yapılan görüşmelerdir ya da bayram kutlaması şeklinde insanı temaslardır." dedi.

Suçsuz olduğunu, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişimine karşı durduğunu savunan Ali Demir, eşi ve büyük kızıyla canı pahasına nöbetlerde yer aldığını bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün ÖSYM Başkanlığındaki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Bursa'da gözaltına alınan Ali Demir, dün Ankara'da sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, "elektronik kelepçe takmak suretiyle konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.