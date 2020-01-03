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Eski Nissan CEO'sunun kaçmasına yardım ettiği iddia edilen şüpheliler adliyede
Eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Genel 03.01.2020, 14:11
İSTANBUL (AA) - Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Ghosn'un, "görevini kötüye kullanma" suçlamasıyla ev hapsinde tutulduğu Japonya'nın Osaka kentinden yasa dışı yollarla Atatürk Havalimanı'na gelerek buradan Lübnan'ın başkenti Beyrut'a kaçtığı iddiası üzerine yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, daha sonra Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.
İbrahim Halil Aktürk