Eski Mucur Belediye Başkanı Arslan toprağa verildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Mucur ilçesinde 1984-1994 yılları arasında belediye başkanlığı yapan İsmet Arslan'ın cenazesi toprağa verildi.
Çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle uzun süredir tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde vefat eden Arslan (75) için Mucur Belediyesi bahçesinde tören düzenlendi.
Törende konuşan Mucur Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, merhum Arslan'ın 1984-1994 yılları arasında belediye başkanlığı yaptığını hatırlatarak, "Değerli büyüğümüz eski belediye başkanımız ilçemize önemli katkılar vermiştir. Belediye başkanlığı döneminde ilçede önemli çalışmalara imza atarak, kalıcı eserler bırakmıştı. Yakınlarına ve ailesine başsağlığı diliyorum." dedi.
Törenin ardından Emine Hatun Caminde kılınan cenaze namazının ardından Arslan'ın cenazesi, Hamidiye mezarlığına defnedildi.
Cenazeye, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları, Arslan'ın ailesi ve sevenleri katıldı.