Eski Konyaspor Başkanı Şan'ın adli kontrol kararı kaldırıldı

KONYA (AA) - Eski Konyaspor Başkanı Ahmet Şan hakkındaki adli kontrol kararı, avukatı aracılığıyla yaptığı başvuru üzerine mahkeme tarafından kaldırıldı.
Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan Şan hakkında, avukatının yaptığı başvuruyu inceledi.
Mahkeme tarafından verilen kararda, "Sanığa ait telefon hattının son güncellenen ByLock listesinden çıkarılmış olduğunun anlaşılması, daha fazla mağduriyete sebep olunmaması hususları dikkate alınarak, sanık müdafinin adli kontrol tedbirinin kaldırılması talebinin kabulüne karar verildi." denildi.