Eski kayınvalidesini tüfekle öldürüp intihar etti

KONYA (AA) - Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde eski eşinin erkek arkadaşı olduğunu öne sürdüğü kişiyi tüfekle yaralayan ve eski kayınvalidesini öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

Alınan bilgiye göre, iki çocuk babası İrfan T. (47), boşandığı eşi Güllü K'nin (45) erkek arkadaşı olduğunu ileri sürdüğü Mehmet K'nin (47) ilçe merkezindeki iş yerine gitti.

İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İrfan T, Mehmet K'yi tüfekle karnından yaraladı.

İrfan T, daha sonra İnsuyu Mahallesi'nde ikamet eden eski kayınvalidesi Sevim K'nin (70) evine gitti.

Eski kayınvalidesini tüfekle öldüren zanlı, otomobille Pınarbaşı Mahallesi'ne giderek aynı silahla intihar etti.

Cihanbeyli Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.