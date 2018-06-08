Eski Hatay emniyet müdürünün FETÖ'den 15 yıl hapsi istendi

ANKARA (AA) - Reyhanlı patlaması sırasında Hatay Emniyet Müdürü olarak görev yapan Ragıp Kılıç'ın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılanmasına devam edildi.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Kılıç ile avukatı hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Ahmet Nazmi Alp, davanın bu celsesinde gizli tanığın dinleneceğini söyledi. Ardından gizli tanık "Çakıl"ın ses ve görüntüsü değiştirilerek Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla ifadesine başvuruldu.

Çakıl, sanığı Hatay Emniyet Müdürlüğü yaptığı dönemden tanıdığını ve o dönem sanığın etrafındaki birçok iş adamı ve bürokratın FETÖ mensubu olduğunu söyledi.

Gizli tanık Çakıl, "Hemen hemen her gün FETÖ'cülerle birlikte takılırlardı. Antakya'da Edem Pastanesi'nde buluşurlardı. Diğer müşterilerin göremediği bir odada oturup konuşurlardı. Ayrıca sanık Reyhanlı patlamasında emniyet müdürüydü. O dönem MİT ile Emniyet arasında bilgi akışını koordine eden kişi Edem Pastanesi sahibi Hanifi Yardımcıoğlu'ydu. Yardımcıoğlu'nun, Ragıp Kılıç için 'bizden' dediğini duydum." dedi.

Sanık Kılıç'ın FETÖ'cü personeli koruduğunu, onları önemli görevlere getirdiğini belirten Çakıl, "O dönem bir iki kişi hariç emniyet müdür yardımcılarının hepsi FETÖ'cüydü." diye konuştu.

Çakıl, Başkan Alp'in, Edem Pastanesi'ndeki toplantıların örgütsel sebebi olup olmadığını sorması üzerine de "Rutin gibi görünen toplantılardı ancak önemli ve özel konular oldu mu üst kata çıkıyorlardı. O üst kata çıkanların çoğu FETÖ'den tutuklu." ifadesini kullandı.

Çakıl'ın beyanına karşı söz alan Kılıç, tanığın ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını öne sürerek tahliye talebinde bulundu.

Sanığın savunmasının ardından esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Namık Genel, Kılıç'ın 17/25 Aralık sürecinden sonra da örgüt adına hareket ettiğini belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Eski emniyet müdürü Kılıç, mütalaaya karşı savunmasını hazırlamak için süre talep etti.

Kılıç'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, sanığın savunmasını hazırlaması için duruşmayı erteledi.