Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan tutuklandı

Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan'ın 2008’de düzenlenen protesto gösterileri sırasında çıkan ve 10 kişinin ölümüne neden olan olaylarla bağlantısı olduğu gerekçesiyle tutuklanmasına karar verildi.